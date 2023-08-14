Son Dakika: Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Son Dakika: Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain transferini KAP'a bildirdi

Son Güncelleme: 14.08.2023 12:19

Son dakika: Beşiktaş, Liverpool'dan ayrılan Alex Oxlade-Chamberlain ile resmen görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, KAP'a yaptığı bildirimde, ''Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, günler önce İstanbul'a getirttiği Alex Oxlade-Chamberlain ile resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

GÖRÜŞMELER RESMEN BAŞLADI

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ARSENAL VE LIVERPOOL KARİYERİ

Beşiktaş, sakatlık geçmişi nedeniyle futbolcuyu detaylı bir sağlık kontrolünden geçirdi. Alex Oxlade-Chamberlain, Arsenal kariyerinde 198 maça çıkarken 20 gol ve 32 asist yaptı. İngiliz futbolcu Liverpool'da ise 146 maça çıkarken 18 gol ve 15 asistlik performans gösterdi.

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SON DAKİKA: Son Dakika: Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika
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