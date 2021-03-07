Son dakika... Beşiktaş savaşıyor! - Son Dakika

Son dakika... Beşiktaş savaşıyor!

07.03.2021 11:22
Son dakika... Beşiktaş savaşıyor!, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Sezonun ikinci yarısına 5 puan kaybederek başlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 'Savaşımız yeni başlıyor' demişti.

Sezonun ikinci yarısına 5 puan kaybederek başlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 'Savaşımız yeni başlıyor' demişti. Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın bu sözünün ardından çıktığı 5 maçta 15 puan toplayıp kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Süper Lig'de Beşiktaş fırtınası esiyor. Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK'yı sahasında 2-1 mağlup ederek puanını 60 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Ligin en golcü takımı olan Kara Kartal, son dönemde savunmasıyla da dikkat çekiyor. İlk yarıyı lider kapatan ancak sezonun ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar, ardından da Antalyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüştü. 2 maçta yaşanan 5 puanlık kayıp sonrası konuşan Teknik Direktör Sergen Yalçın 'Bizim savaşımız yeni başlıyor. Savaşmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullanmıştı. Yalçın'ın bu sözlerinin ardından çıktığı 5 maçta da rakiplerini mağlup eden Beşiktaş, rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü. Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 3-0, Denizlispor'u 3-0, Yeni Malatyaspor'u 1-0 ve Gaziantep FK'yı da 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, tek golü dün akşam oynanan mücadelede penaltıdan yedi. - İSTANBUL

Son dakika... Beşiktaş savaşıyor!

Spor Toto Süper Lig, Sergen Yalçın, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika... Beşiktaş savaşıyor! - Son Dakika Spor


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