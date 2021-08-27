Son Dakika: Beşiktaş, Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kadrosuna dahil etti

Beşiktaş transferlerine tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Schalke 04'te forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Can Bozdağan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 Kulübü'nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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