Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın deplasmanda Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacağı maç için Selanik'e gitti.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Siyah-beyazlıların koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktıkları görüldü. Temsilcimiz daha sonra FHY 1903 sefer sayılı uçuşla saat 12.00 sıralarında Yunanistan'ın Selanik kentine gitmek üzere yola çıktı.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 19 kişilik PAOK maçı kadrosu şöyle;
"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Welinton Souza Silva, Rıdvan Yılmaz, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Georges N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Cyle Larin"