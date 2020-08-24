Son dakika... Beşiktaş, Selanik'te tur peşinde - Son Dakika

Son dakika... Beşiktaş, Selanik'te tur peşinde

Bir son dakika haberine göre Tek maçta kazanan elemelere devam edecekŞampiyonlar Ligi yolu oldukça zorluSantrfor, sağ bek ve hücum transferleri yetişmediSergen Yalçın'ın Larin tercihiALİ DANAŞ - DÜZCE / DHA Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan temsilcisi Paok ile karşılaşacak.

Son dakika... Beşiktaş, Selanik'te tur peşinde, System.String[]

Tek maçta kazanan elemelere devam edecek

Şampiyonlar Ligi yolu oldukça zorlu

Santrfor, sağ bek ve hücum transferleri yetişmedi Sergen Yalçın'ın Larin tercihi

ALİ DANAŞ - DÜZCE/ DHA Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan temsilcisi Paok ile karşılaşacak.Yarın akşam Selanik Toumba Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21: 00'de başlayacak ve İtalyan hakem Daniele Doveri tarafından yönetilecek.ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLU OLDUKÇA ZORLUSiyah beyazlılar 7 kez gittiği Şampiyonlar Ligi'ne 8'inci kez katılabilmek için zorlu bir yola girdi.Daha önceki sezonlarda 4 kez doğrudan, 3 kez de eleme turu geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan Beşiktaş, bu kez devler arenasında yer alabilmek için 3 eleme turu oynamak zorunda.Covid-19 sebebiyle bu sezon için değiştirilen kurallar gereği, Şampiyonlar Ligi 2. elemesindeki tüm maçlar gibi PAOK - Beşiktaş maçı da tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak ve kazanan takım 3. ön eleme turuna geçecek. Kaybeden ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devem edecek.Beşiktaş, 4 kez doğrudan gruplarda yer aldığı Şampiyonlar Ligi için 1992-1993 tarihinden bu yana 7 kez de eleme maçları oynadı. Bu elemelerin 3 tanesinde turları geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan siyah beyazlılar, 4 eleme turunda başarısız olarak Devler ligine kalamadı. Beşiktaş, önceki elemelerde en fazla iki tur oynarken, değişen format gereği Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için tam 3 turu geçmek zorunda olacak.SANTRFOR, SAĞ BEK VE HÜCUM TRANSFERLERİ YETİŞMEDİ Burak Yılmaz'ın Lille'e, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye transfer olması, Elneny'nin de Arsenal'e geri dönmesiyle önemli ölçüde kan kaybeden Beşiktaş, şu ana kadar 4 transfer yaparak kadroyu genişletmeye çalıştı.Defansa Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u alan, orta sahaya da Kayserispor'dan Mensah'ı transfer eden siyah beyazlılar, gelecek vaat eden futbolcu olarak da Altınordu'dan Atakan'ı renklerine dahil etti. Ancak Atakan ile yapılan anlaşmanın henüz resmiyete dökülmemiş olmasından dolayı Beşiktaş UEFA listesine sadece 3 yeni transfer yazabildi.Bu 3 futbolcunun yanı sıra, geçtiğimiz sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren Cyle Larin, Hasic ve Oğuzhan da listeye dahil edildi.SERGEN YALÇIN'IN LARİN TERCİHİTeknik direktör Sergen Yalçın'ın PAOK karşısına çıkartacağı kadro merakla bekleniyor.Tecrübeli teknik adamın yeni transferlerin 3'ünü de sahaya sürmesi beklenirken, Burak'ın ayrılmasından sonra santrfor transferinin yetişmemesi üzerine Cyle Larin'in onbirde başlama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.Henüz sağ bek transferi de yapmayan siyah beyazlı takımda, defansın sağında Lens, stoper ikisilinde Vida-Welinton ve sol bekte N'Sakala yer alacak. Orta sahada Atiba-Necip-Mensah üçlüsünün oynaması beklenirken, hücumun sağ kanadında Boyd, sol kanadında da N'Koudou ve santrforda da Larin'in sahaya çıkması beklenen kadro tercihi.Beşiktaş'ın PAOK karşısındaki tahmini onbiri: Ersin-Lens-Vida-Welinton-N'Sakala-Atiba-Necip-Boyd-Mensah-N'Koudou-Larin şeklinde.KAMP KADROSUÖte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, Douglas ve Adem Ljajic'i PAOK maçı kadrosuna almadı. Teknik adamın belirlediği 19 futbolcu ise şöyle;

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Welinton Souza Silva, Rıdvan Yılmaz, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Georges N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Cyle Larin"


Beşiktaş, Paok, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 11:37

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika... Beşiktaş, Selanik'te tur peşinde - Son Dakika Spor
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