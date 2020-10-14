Beşiktaş'ta avukatın işadamının şoförünü silahla yaralama anı kamerada - Son Dakika

Beşiktaş'ta avukatın işadamının şoförünü silahla yaralama anı kamerada
14.10.2020 18:30
BEŞİKTAŞ'ta gayrimenkul anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada işadamı Engin M.'nin şoförü Kutlu Muhammed O.'yu silahla yaralayan avukat İbrahim S. tutuklandı.
BEŞİKTAŞ'ta gayrimenkul anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada işadamı Engin M.'nin şoförü Kutlu Muhammed O.'yu silahla yaralayan avukat İbrahim S. tutuklandı. Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Beşiktaş'ta dün meydana gelen ve avukat İbrahim S.'nin "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasıyla sonuçlanan yaralama olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, grubun aralarında bir süre tartıştıkları, ardından birinin silahını çıkararak ateş ettiği görülüyor.
- İstanbul
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