Son Dakika Haberleri: SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku
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SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku

1 saat önce

Ligin 6. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynayacağı Wolverhampton maçının kadrosunda yer almayacak.

SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku, System.String[]

Ligin 6. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynayacağı Wolverhampton maçının kadrosunda yer almayacak.

Vodafone Park, Burak Yılmaz, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:51 
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