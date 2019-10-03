SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku
1 saat önce
Ligin 6. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynayacağı Wolverhampton maçının kadrosunda yer almayacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:51
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