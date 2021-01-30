Son dakika: Beşiktaş'ta çılgına dönen kadının otobüse saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika: Beşiktaş'ta çılgına dönen kadının otobüse saldırdığı anlar kamerada

30.01.2021 10:27
Son dakika: Beşiktaş'ta çılgına dönen kadının otobüse saldırdığı anlar kamerada, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Beşiktaş'ta durağa girmediğini iddia ettiği halk otobüsüne binemeyen bir kadın çılgına döndü.

Beşiktaş'ta durağa girmediğini iddia ettiği halk otobüsüne binemeyen bir kadın çılgına döndü. Şoföre bağırarak kapısına tekme ve yumruk atan kadın otobüsün önüne geçerek gitmesini engelledi. Polisin müdahale ettiği kadın taksiye binerek olay yerinden ayrılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, yoğun bakımda babasının olduğunu iddia ederek bulvar üzerindeki durakta halk otobüsüne binmek istedi. Bu sırada otobüsün durağa girmediğini iddia eden kadın yolcu, yaklaştığı otobüsün yanına giderek şoföre bağırmaya başladı. Şoförün kapıyı açmaması üzerine çılgına dönen kadın, defalarca kapıyı tekmeleyerek yumrukladı. Öfkeden adeta deliye dönen kadın ardından otobüsün önüne geçerek gitmesini engelledi.

Çılgına dönen kadın dehşet saçtı

Şoförün uyarılarına rağmen kadının aracın önünden çekilmemesi üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti. Elindeki çantayla otobüse vuran, polis memurlarına da tepki gösteren kadın, yaşanan kargaşa sırasında yanındaki valizi de geride bırakıp yoldan geçen bir taksiye binerek duraktan ayrıldı. O anlar ise otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadının aracın önünden çekilmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.

-İHA-

Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Beşiktaş'ta çılgına dönen kadının otobüse saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema salonlarına 15,9 milyon lira destek Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin karakolluk oldu Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Berberde korku dolu anlar! Müşterinin saçını kuruturken, fön makinesi alev aldı Eski Dışişleri Bakanı Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı
Şevval Sam ve annesi, kapalı olması gereken mekanda yemek yerken polise yakalandı Şevval Sam ve annesi, kapalı olması gereken mekanda yemek yerken polise yakalandı         
10:46
Çılgına dönen kadının otobüs kapısını tekmeleyip camları yumrukladığı anlar kamerada Çılgına dönen kadının otobüs kapısını tekmeleyip camları yumrukladığı anlar kamerada         
10:38
İstifa eden Belediye Başkanı Rasim Arı'dan dikkat çeken paylaşım: Bugün 21 ay sonra huzur ile uyuyorum İstifa eden Belediye Başkanı Rasim Arı'dan dikkat çeken paylaşım: Bugün 21 ay sonra huzur ile uyuyorum         
10:30
Minik Hira'nın Anıtkabir hayali gerçek oluyor! Bakan Akar, Ankara'ya davet etti Minik Hira'nın Anıtkabir hayali gerçek oluyor! Bakan Akar, Ankara'ya davet etti         
10:13
Cani eşi tarafından kaynar suyla haşlanan kadın, asıl acıyı kızının kendisine Cani eşi tarafından kaynar suyla haşlanan kadın, asıl acıyı kızının kendisine "Abla" demesiyle yaşadı         
09:29
Osmanlı dönem dizileri, saraçlık mesleğini tekrar canlandırdı Osmanlı dönem dizileri, saraçlık mesleğini tekrar canlandırdı         
09:20
Denizi olamayan Denizli'ye kurulan tersane savunma sanayiine hizmet edecek Denizi olamayan Denizli'ye kurulan tersane savunma sanayiine hizmet edecek         
09:12
Konya'da feci olay! Alevlerin arasında kalan anne ile camdan atlayan küçük kızı can verdi Konya'da feci olay! Alevlerin arasında kalan anne ile camdan atlayan küçük kızı can verdi         
07:09
"Kumamla iyi anlaşıyorum" ifadesini öven kadın, sosyal medyada tepki çekti         
23:16
Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
20:35
Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti         
20:32
Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı         
19:54
Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısına kaybettirdi Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısına kaybettirdi         
18:43
Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti         
16:47
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 11:24:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Beşiktaş'ta çılgına dönen kadının otobüse saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei