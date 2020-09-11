Son dakika haber: BEŞİKTAŞ'TA EVSİZLERIN KALDIĞI BİNADA YANGIN - Son Dakika

Beşiktaş'ta daha önce boşaltıldıktan sonra evsizlerin kaldığı binada yangın çıktı. Alev alev yanan çatı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında, Arnavutköy Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce boşaltılan ve sonrasında evsizlerin kaldığı iki katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, elektrik ekipleri de binaya giden elektriği kesti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını tamamen söndürdü. Polis şüpheli 2 kişiyi gözaltına alırken yangınla ilgili inceleme başlattı.