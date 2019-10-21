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Son Dakika: Beşiktaş'ta ilk istifa

1 saat önce

Ahmet Nur Çebi'nin Başkan seçilmesinin ardından ilk istifa geldi.

Son Dakika: Beşiktaş'ta ilk istifa, System.String[]

Ahmet Nur Çebi'nin Başkan seçilmesinin ardından ilk istifa geldi. Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Uğur Gökhan Sarı görevinden ayrıldı.


KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:


Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 (bugün) tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.


Beşiktaş'ın yeni Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel kurul sonrası açıklamalarda bulunmuştu...


Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:16 
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