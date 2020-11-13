Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi: Önce simit yedi sonra ceza - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve duraklarda sigara içilmesi yasaklandı. Beşiktaş 'ta denetim yapan ekipler, maske takmayan ve sigara içenlere cezai işlem uyguladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara yasağı başladı. Beşiktaş'ta polis ve zabıta ekipleri maske ve sigara denetimi yaptı. Beşiktaş İskelesi'nde maske takmayan ve sigara içenlere cezai işlem uygulandı.

Kadıköy İskelesi'nde vapurdan inen bir genç maske takmadığı için polisler tarafından durdurularak ceza uygulandı. Ceza yazılmamasını isteyen genç "Vapurda simit yediğim için maskemi çıkardım. Önce simit yedim sonra ceza yedim. Hayatı seviyoruz şimdi kaykay kayacağız" dedi.

Polisin koronavirüs denetimleri sürüyor.

- İstanbul