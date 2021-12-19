Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta bulunan lüks kafede korkutan yangın - Son Dakika

- Beşiktaş'ta bulunan lüks kafede korkutan yangın

Çalışanlar ve müşteriler dumandan etkilendi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bulunan lüks kafede yangın çıktı. Yoğun duman kafenin bitişiğindeki marketi kaplayınca, çok sayıda çalışan dumandan etkilendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan lüks bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin şöminesinde başlayan yangın önce bacaya ardından da çatıya sirayet etti. Ahşap yapının içinin ve çevresinin bir anda yoğun dumanla kaplandığını gören çalışanların ve müşterilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen çalışanlar ve vatandaşlar ise, kendilerini hemen dışarı attı. Çıkan yangın sonucunda şans eseri yaralanan olmazken restoranda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, yoğun duman kafenin bitişiğindeki marketi kaplayınca, çok sayıda çalışan dumandan etkilendi.

Yangın sonrası trafikte uzun kuyruklar oluştu

Yangını merak edip duraklayan ve yangını seyreden vatandaşlar sebebiyle trafik bir süre durma noktasına geldi. Trafik akışını ise yangına müdahaleye gelen itfaiye ekipleri sağladı.

Yangının çıktığı kafenin bitişiğindeki markette çalışan Feyzullah Aydın, " Şöminede yangın çıkmış. Ondan dolayı alevler yükselmiş. İtfaiyeler müdahale etti. Şömineden ve elektrik kablolarından diyorlar. Yaralanan yok, dışarı çıktılar" dedi.