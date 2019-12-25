Son Dakika | Beşiktaş'ta parasını alamayan Jordan Theodore sözleşmesini feshetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Beşiktaş'ta parasını alamayan Jordan Theodore sözleşmesini feshetti - Son Dakika Spor

Son Dakika | Beşiktaş'ta parasını alamayan Jordan Theodore sözleşmesini feshetti

6 saat önce

İsmail Er / Spor Arena Özel | Beşiktaş Sompo Sigorta'nın oyun kurucularından Jordan Theodore alacağı olan parayı tahsil edemediği için ailevi nedenleri de ileri sürerek takımdan ayrıldı.

Son Dakika | Beşiktaş'ta parasını alamayan Jordan Theodore sözleşmesini feshetti, System.String[]

İsmail Er/ Spor Arena Özel | Beşiktaş Sompo Sigorta'nın oyun kurucularından Jordan Theodore alacağı olan parayı tahsil edemediği için ailevi nedenleri de ileri sürerek takımdan ayrıldı.


Siyah beyazlı takımla 450 bin dolar ücret üzerinden anlaşan Theodore'nin, ödemelerde gecikme olduğu için kulübü şikayet ettiği ve icraya verdiği ileri sürüldü.


Bu arada Beşiktaş Kulübü yöneticileri Jordan Theodore'nin ailevi nedenleri ileri sürerek mukavelesini feshettiğini vurgularken eşinin de doğum yapacağını bilgisini verdi.


Siyah beyazlı takımın oyun kurucusunun İspanya'nın Baskonia takımı ile el sıkıştığı konuşuluyor.


Jordan Theodore, İsmail Er, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:49 
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