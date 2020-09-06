Son Dakika | Beşiktaş'ta yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Son dakika haberlerine göre Yangın anından görüntüler İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Vatandaşlar ile röportajlar Beşiktaş'ta yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı İSTANBUL (AA) – Beşiktaş'ta sitedeki apartmanın bodrumunda çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri itfaiye...

Yangın anından görüntüler İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Vatandaşlar ile röportajlar Beşiktaş'ta yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı İSTANBUL (AA) – Beşiktaş'ta sitedeki apartmanın bodrumunda çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak'taki bir sitedeki apartmanın bodrum katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan apartman sakinlerini itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı. Polis, tedbir amacıyla çevrede güvenlik önlemi aldı. Can kaybının yaşanmadığı olayda yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beşiktaş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 08:26 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Beşiktaş'ta yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika

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