Beşiktaş'ta yer altındaki elektrik kablolarından dolayı yangın çıktı - Son Dakika

Beşiktaş'ta yer altındaki elektrik kablolarından dolayı yangın çıktı
29.10.2020 14:53
Beşiktaş'ta yer altındaki elektrik kablolarından dolayı yangın çıktı Beşiktaş'ta yer altındaki elektrik kabloların tutuşmasından dolayı yangın çıktı.
Beşiktaş'ta yer altındaki elektrik kablolarından dolayı yangın çıktı
İSTANBUL - Beşiktaş'ta yer altındaki elektrik kabloların tutuşmasından dolayı yangın çıktı.
İddiaya göre, Beşiktaş Kadırgalar Caddesi üzerinde boş alanda yer altında elektrik kabloların tutuşmasından dolayı yangın çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangının söndürülürken kablolardan duman çıkmaya devam etti. Polis ekipleri tedbir amaçlı caddeyi trafiğe kapattı.
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