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Son Dakika | Beşiktaş'tan flaş karar! Vodafone Park...
6 saat önce
Beşiktaş'ta yeni yönetim Vodafone Park'ta değişime gidiyor.
Beşiktaş'ta yeni yönetim Vodafone Park'ta değişime gidiyor. Stadyumun ana bölümü ve çatısının arasındaki boşluğun kapatılacağı öğrenildi.
Stadyumun ana bölümü ve çatısının arasındaki boşluğun kapatılacağı öğrenildi. Beşiktaşlı taraftarların uzun süredir yapılmasını istediği operasyonu hayata geçirecek olan yönetim, bu alana koyacağı reklam panolarıyla gelir elde edecek.
Kulüp, ek olarak bu hamleyle stadyumun ses bütünlüğünü ve sıcaklığını da koruyacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:08
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