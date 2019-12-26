Son Dakika | Beşiktaş'tan Mensah açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Beşiktaş'tan Mensah açıklaması - Son Dakika Spor

Son Dakika | Beşiktaş'tan Mensah açıklaması

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah ile ilgilenmediklerini açıkladı ve "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur.

Son Dakika | Beşiktaş'tan Mensah açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah ile ilgilenmediklerini açıkladı ve "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur." şeklinde resmi bir duyuru yaptı.


Mensah'ın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyor. Kayserispor'da Adebayor, Umut, Şamil, Tavares, Bilal, Atila Turan gibi önemli isimlerin takımdan ayrılmasının ardından gözler yıldız isim Bernard Mensah'a dönmüştü.


Fesih hakkını eline almasına rağmen bunu kullanmayan ve ödeme bekleyen başarılı orta saha oyuncusunun da kulübü FIFA'ya şikayet ederek bonservisi almak için harekete geçtiği belirtiliyordu.


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Beşiktaş Spor Kulübü, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:52 
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