Son dakika... Beşiktaş'tan TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına tepki

"Hükmen mağlubiyet uygulamasının, sporun ruhundaki yarışma, yarışarak kaybetmek ve kazanmak ilkesine aykırı olduğunu düşünüyoruz"

" Türkiye Futbol Federasyonu'nu almış oldukları bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz"

- Beşiktaş, dün TFF tarafından ligin ikinci yarısından itibaren gerçekleştirilecek hükmen mağlubiyet kararına resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Alınan hükmen mağlubiyet kararının sporun ruhundaki yarışma, yarışarak kaybetme ve kazanma ilkesine aykırı olduğunun altı çizilen açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu 'nun, 21 Aralık 2020 tarihinde resmi internet sitesi aracılığıyla ilan ettiği, sezonun ikinci yarısında uygulanacak statü ve talimatlarda yer alan hükmen mağlubiyet uygulamasının, sporun ruhundaki yarışma, yarışarak kaybetmek ve kazanmak ilkesine aykırı olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı."TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NU ALMIŞ OLDUKLARI BU KARARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMEYE DAVET EDİYORUZ"

TFF yönetimini kararı yeniden gözden geçirmeye davet eden siyah-beyazlı yönetim, şu ifadeleri kullandı: "Federasyonumuzun, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak statü ve talimatlarda yapmış olduğu değişiklikler, her ne kadar kulüplere birtakım kolaylıklar sağlıyor olsa da bir kulübün Covid-19 nedeniyle sahaya minimum 9 futbolcuyla çıkamayarak hükmen mağlup sayılacak olması, vicdanlara sığmayacak ve telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara sebebiyet verecektir. Türkiye Futbol Federasyonu'nu almış oldukları bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz."