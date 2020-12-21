DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 - Son Dakika

Zeytinburnu'nda abdest alma bahanesiyle mescide gelen hırsız, burada abdest alan Kutbettin Kandemir'in askıda asılı ceketinden 10 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı mescidin kameralarına saniye saniye yansıdı.Olay, geçtiğimiz salı günü saat 13.00 sıralarında Beştelsiz Mahallesi'nde bulunan mescitte meydana geldi. Kutbettin Kandemir ödeme yapacağı için bankadan bir miktar para çekti. Ödeme yapmadan önce namaz kılmak isteyen Kandemir, abdest almak için bir mescide girdi. Abdest aldığı sırada içeriye giren hırsız, abdest alma bahanesiyle ceketini çıkarıp Kandemir'in askıda asılı olan ceketinin yanına astı. O sırada hırsız kendi ceketinin cebini karıştırıyormuş gibi yapıp, el çabukluğuyla Kutbettin Kandemir'in ceketinden 10 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Parasının çalındığını fark eden Kandemir, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mescidin kameralarını inceleyerek, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADAHırsızlık anı mescidin kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mescide gelen hırsız, abdest alma bahanesiyle ceketini çıkarıp Kutbettin Kandemir'in askıda asılı olan ceketinin yanına asıyor. O sırada hırsız kendi ceketinin cebini karıştırıyormuş gibi yapıp el çabukluğuyla Kutbettin Kandemir'in ceketinden 10 bin lirayı alarak kayıplara karışıyor.

Görüntü dökümü: (güvenlik kamerası)-Hırsızın mescide gelmesi-Hırsızın ceketten parayı çalması

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6- BEŞİKTAŞ TEM BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİK KAZASI

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN/ Beşiktaş'ta yol kenarında duran minibüsü fark etmeyen sürücü, önündeki minibüse çarptı. Kazada öndeki minibüsün şoförü yaralanırken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, TEM-Levent Bağlantı Yolu'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM -Levent Bağlantı Yolu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle minibüs durdu. Arkadan gelen minibüs şoförü duran minibüsü fark etmeyince arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki minibüsün şoförü yaralandı. Yaralı şoför için ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüyü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle iki minibüste de hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunlukolurken, minibüslerin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

"DURAN MİNİBÜSÜ FARK ETMEDİM"Kaza yapan minibüs şoförü Ali Akdeniz "Ben yolun sağ tarafından geliyordum. Bir anda burada duran arabayı fark etmedim. Biraz açıktan aldım herhalde. Minibüsü fark edince arkadan vurmuş oldum. Her şey birkaç salise içinde oldu. Duran minibüsü fark etmedim. Yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.

Görüntü dökümü: ---------------------Kaza yapan minibüslerTrafikte oluşan yoğunlukKaza yapan minibüs şoförü ile röp.Genel ve detaylar

- İstanbul