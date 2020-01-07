Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması!

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Arda Turan'ın siyah beyazlı ekibe transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.



Resmi siteden yapılan açıklamada, Asbaşkan Emre Kocadağ ile Arda Turan'ın transfer görüşmesi için biraraya gelerek el sıkıştığı ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın da söz konusu transfere onay verdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



İŞTE O AÇIKLAMA



"Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan'ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."



