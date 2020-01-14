Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta flaş Oğuzhan Özyakup gelişmesi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta flaş Oğuzhan Özyakup gelişmesi! - Son Dakika Spor

Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta flaş Oğuzhan Özyakup gelişmesi!

6 saat önce

Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderileceği konuşulan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın pazar günü Sivasspor'la oynayacağı karşılaşma öncesi kıymete bindi.

Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta flaş Oğuzhan Özyakup gelişmesi!, System.String[]

Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderileceği konuşulan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın pazar günü Sivasspor'la oynayacağı karşılaşma öncesi kıymete bindi.


Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sakatlıkları sonrası Oğuzhan'ın, mecburen ilk 11'de olacağı gelen haberler arasında yer alıyor.


Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Lens'in yerine Diaby'yi oynatması ve forvet arkasında da Sırp yıldızın yokluğunda bu sezon da beklentilerin altında kalan Oğuzhan'a şans vereceği bildirildi. (Fanatik)

Yeni Malatyaspor, Oğuzhan Özyakup, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:44 
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YORUMLAR (1)
  • Cezmi: Oğuzhan, ancak kiralık olarak yeni sezona dönmek üzere o da sadece Sergen hocaya teslim edilebilir Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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