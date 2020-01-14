Son Dakika › Spor › Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta flaş Oğuzhan Özyakup gelişmesi! - Son Dakika Spor
Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta flaş Oğuzhan Özyakup gelişmesi!
6 saat önce
Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderileceği konuşulan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın pazar günü Sivasspor'la oynayacağı karşılaşma öncesi kıymete bindi.
Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderileceği konuşulan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın pazar günü Sivasspor'la oynayacağı karşılaşma öncesi kıymete bindi.
Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sakatlıkları sonrası Oğuzhan'ın, mecburen ilk 11'de olacağı gelen haberler arasında yer alıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Lens'in yerine Diaby'yi oynatması ve forvet arkasında da Sırp yıldızın yokluğunda bu sezon da beklentilerin altında kalan Oğuzhan'a şans vereceği bildirildi. (Fanatik)
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:44
Son Dakika Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim Beşiktaş, Zenit'ten Robert Mak'ı gündemine aldı Arda Turan, Mino Raiola ile görüştüğüne dair iddiaları yalanladı Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen itirafı: İlk kedimin adı Rıdvan'dı