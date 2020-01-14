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Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Robert Mak sesleri!
6 saat önce
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da takviye beklediği Beşiktaş'ın gündemine son olarak Zenit'in Slovakyalı orta saha oyuncusu Robert Mak girdi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da takviye beklediği Beşiktaş'ın gündemine son olarak Zenit'in Slovakyalı orta saha oyuncusu Robert Mak girdi.
Kanatlarda, 10 numarada ve forvette oynayabilen 1.79'luk oyuncunun menajeri Jurac Venglos ile ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Sezon sonu Zenit ile sözleşmesi bitecek Mak, devre arası bedelsiz ayrılmak için kulübünden izin aldı.
Beşiktaş'ın bu transfer için bütçe oluşturabilmesi gerekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. (Sabah)
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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:04
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