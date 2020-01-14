Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Robert Mak sesleri! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Robert Mak sesleri! - Son Dakika Spor

Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Robert Mak sesleri!

6 saat önce

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da takviye beklediği Beşiktaş'ın gündemine son olarak Zenit'in Slovakyalı orta saha oyuncusu Robert Mak girdi.

Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Robert Mak sesleri!, System.String[]

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da takviye beklediği Beşiktaş'ın gündemine son olarak Zenit'in Slovakyalı orta saha oyuncusu Robert Mak girdi.


Kanatlarda, 10 numarada ve forvette oynayabilen 1.79'luk oyuncunun menajeri Jurac Venglos ile ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Sezon sonu Zenit ile sözleşmesi bitecek Mak, devre arası bedelsiz ayrılmak için kulübünden izin aldı.


Beşiktaş'ın bu transfer için bütçe oluşturabilmesi gerekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. (Sabah)


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Abdullah Avcı, Beşiktaş, Zenit, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:04 
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