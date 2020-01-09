Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Kamil Wilczek Beşiktaş'ı açıkladı

Danimarka Ligi ekiplerinden Brondby'nin Polonyalı golcüsü Kamil Wilczek, Beşiktaş ile yaz aylarında görüştüğünü ve devre arasında transfere sıcak baktığını söyledi.



Kulübü ve kendisi için iyi bir teklif olması durumund ayrılabileceğini kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, "Şu anda iyi durumdayım ancak hiçbir zaman takımdan ayrılmayacağım anlamına da gelmiyor bu. Şartlar benim için ve kulüp için iyi olmalı. Beşiktaş yaz aylarında beni istedi, görüşmeler de oldu ancak sonuca dönüşmedi. Geçmişi olan böylesine büyük bir kulübün beni almak istemesi beni motive ediyor. Bir gün Polonya'da oynayacağım gerçeğini de göz ardı edemem" dedi.



Danimarka Ligi'nin en golcü isimlerinden olan Wilczek, "Sürekli gol atmak için daha zeki ve rakiplerimden daha zeki olmalıyım. Mental olarak da daha iyi olmalıyım. Defans oyuncuları sürekli beni provoke etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.



Brondby'de bu sezon 26 maça çıkan 1,85'lik forvet, 20 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. (Sporx)



Jeremin Lens'e sürpriz talip



Beşiktaş için Hollanda'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hollanda basınının haberine göre Feyenoord, Jeremain Lens'i transfer etmek istiyor.



Lens ile Fenerbahçe'de birlikte çalışan Advocaat'ın 32 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesi için yönetime rapor verdiği ve eski öğrencisinin alınmasını istediği belirtildi.



TRANSFERDE TEK ENGEL...



Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesinin devam etmesi ise transferde Feyenoord'un önündeki en büyük engel olarak gözüküyor.



Feyenoord, Beşiktaş'ın Lens için yüksek bir bonservis ücreti istemesi halinde alternatif olarak John Guidetti'yi listesine aldı. Hollanda temsilcisinin kısa süre içinde Lens için Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.



Beşiktaş'ta forvete yeni aday!



İkinci yarıyı 30 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Siyah-Beyazlı ekip, Cagliari forması giyen İtalyan forvet Alberto Cerri ile ilgileniyor.



Haberde, teknik direktörü Abdullah Avcı'nın 23 yaşındaki İtalyan forveti çok istediği ve teklif götürüldüğü öğrenildi.



Sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Cerri, bu sezon çıktığı 10 maçta 2 gol kaydetti.



Beşiktaş'tan Aston Villa'ya cevap; Vida 8 milyon euro



Domagoj Vida'yı kadrosuna dahil etmek isteyen Aston Villa, bu transfer için ilk somut adımını atmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin yetkililerinin bu hafta içinde İstanbul'a gelerek siyah-beyazlılarla masaya oturacağı öğrenildi.



Aston Villa'nın Hırvat stopere karşılık 5 milyon Euro bonservis bedeli teklif edeceği ancak siyah-beyazlıların kapıyı 8 milyon Euro'dan açacağı gelen bilgiler arasında.



Öte yandan Domagoj Vida'nın, "Beşiktaş'ta çok mutluyum. Ailem de burada yaşamaktan dolayı mutlu" sözlerini sarf ederek takımda kalmak istediği de yazılmıştı. (Sabah)



Forvete Lukasz Teodorczyk sesleri



Beşiktaş için İtalyan basınından bir transfer iddiası geldi... İddiaya göre Siyah-beyazlılar Udinese'nin forveti Lukasz Teodorczyk'ın peşinde.



Forvet arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların Udinese'nin Polonyalı forveti Lukasz Teodorczyk'ın peşinde olduğu öne sürüldü.



Beşiktaş'ın 2018 yazında Anderlecht'ten İtalyan kulübüne transfer olan 28 yaşındaki golcü için kiralama teklifinde bulunduğu ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.



Polonya milli takımının da formasını giyen Teodorczyk'in bu sezon 1 asisti bulunuyor. (Bein Sports)



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