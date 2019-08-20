Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Toulouse, Isimat-Mirin'in peşinde

Beşiktaş
'ın yeni sezon öncesinde gözden çıkardığı Nicolas Isimat-Mirin'e Fransa
Ligue 1 ekiplerinden Toulouse
, talip olmaya hazırlanıyor.
France Football'un haberine göre savunma bölgesinde Gen Shoji ve Agustin Rogel'in sakatlanması sonrası Toulouse, Beşiktaş'ın Fransız stoperi Isimat-Mirin'i transfer etmek istiyor. Fenerbahçe
'nin transfer etmek istediği Adil Rami ve Wolfsburg
'dan Marcel Tisserand ile de ilgilenen Toulouse'un Isimat-Mirin transferinde önündeki tek engel oyuncunun Siyah-Beyazlılar'dan kazandığı yıllık ücret olarak gösteriliyor.
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Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Portekizli sol bek Pedro Rebocho da bir kaç önce takıma katılmıştı.