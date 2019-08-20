Son Dakika Haberleri: Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Toulouse, Isimat-Mirin'in peşinde
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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Toulouse, Isimat-Mirin'in peşinde

1 saat önce

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde gözden çıkardığı Nicolas Isimat-Mirin'e Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse, talip olmaya hazırlanıyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Toulouse, Isimat-Mirin'in peşinde, System.String[]
Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde gözden çıkardığı Nicolas Isimat-Mirin'e Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse, talip olmaya hazırlanıyor.

France Football'un haberine göre savunma bölgesinde Gen Shoji ve Agustin Rogel'in sakatlanması sonrası Toulouse, Beşiktaş'ın Fransız stoperi Isimat-Mirin'i transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Adil Rami ve Wolfsburg'dan Marcel Tisserand ile de ilgilenen Toulouse'un Isimat-Mirin transferinde önündeki tek engel oyuncunun Siyah-Beyazlılar'dan kazandığı yıllık ücret olarak gösteriliyor.

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Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Portekizli sol bek Pedro Rebocho da bir kaç önce takıma katılmıştı.
Toulouse, Beşiktaş, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:19 
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