Son dakika! Besni'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Besni'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

22.06.2022 14:57
Son dakika! Besni'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haber... Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele grup amirliği tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele grup amirliği tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele grup amirliği görevlilerinin yapmış olduğu operasyonda, Yeni Besni Mahallesinde bulunan bir ikametin bahçesinde 21 kök keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olay ile ilgili aynı aileden M.Ş., K.Ş., B.A. ve C.T. isimli dört şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Samsun polisinden kaçakçılık operasyonu: 19 tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı Son dakika haber: Samsun polisinden kaçakçılık operasyonu: 19 tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı Son dakika haber | Sakarya'da 2 ilçede 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Son dakika haber | Sakarya'da 2 ilçede 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Besni'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:44 Milli tekvandocu İrem Yaman, siyasete girdi! Meral Akşener İYİ Parti rozetini bizzat taktı
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:34 Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 15:01:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Besni'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement