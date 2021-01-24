Son dakika... Beşparmak'ta KKTC bayrağının boyanması, Rumları kızdırdı - Son Dakika

Son dakika... Beşparmak'ta KKTC bayrağının boyanması, Rumları kızdırdı

24.01.2021 10:12
Son dakika... Beşparmak'ta KKTC bayrağının boyanması, Rumları kızdırdı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Beşparmak Dağları'nın Güney Kıbrıs'a bakan yamacında, Taşkent köyü yakınında bulunan dev KKTC bayrağının boyanması Kıbrıs Rum Yönetimi'ni kızdırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Beşparmak Dağları'nın Güney Kıbrıs'a bakan yamacında, Taşkent köyü yakınında bulunan dev KKTC bayrağının boyanması Kıbrıs Rum Yönetimi'ni kızdırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Beşparmak Dağları'nın Güney Kıbrıs'a bakan yamacında, Taşkent köyü yakınında bulunan dev KKTC bayrağına yapılan bakım Rumları kızdırdı. Beşparmaklar Dağları'ndaki bayrakları daha önceki Rum liderler de gündeme getirmişti.

RUM LİDERLERİN KORKULU RÜYASI

Eski Rum lider Glafkos Klerides, dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la müzakerelerde, bayrağın kaldırılmasını istemişti. Denktaş'ın bu isteği reddetmesi üzerine, bayrağı görmemek için Rum başkanlık sarayının çevresine selvi ağaçları dikilmişti. Beşparmaklar'daki KKTC bayrağını daha önce "hilkat garibesi" olarak niteleyen eski Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimtris Hristofyas, bayraklar yüzünden "hem üzgün, hem öfkeli" olduğunu söylemişti.

12 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Demirören Haber Ajansı , Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği öncülüğünde başlatılan KKTC bayrağının yeniden boyanması çalışmalarını yerinde görüntülendi. 12 futbol sahası büyüklüğünde olan ve gece de aydınlatılan KKTC bayrağı Rum kesimindeki birçok bölgeden görülüyor.

BOYAMA İŞLEMİ 25 GÜN SÜRECEK

KKTC bayrağının boyanması için özel ekip kurulurken, boyama süresi 25 günün süreceği ifade edildi.Yaklaşık 101 Bin metre kare alana işlenen devasa bayrak ilk olarak  Kutlu Barış Harekatı sonrasında komando taburu tarafından yapıldı. Yapılışı sırasında Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı olarak tasarlanan alan daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağına dönüştürüldü. Kıbrıslı Türk ressam Emin Çizenel tarafından tasarlanan KKTC bayrağında,  beyaz fon üzerine üstte ve altta olmak üzere iki, kırmızı, boydan boya şerit ile, ortada kırmızı renkli ay yıldızdan oluşuyor.Dev KKTC bayrağının Beş Parmak Dağları'na çizilmesine ilişkin karar, 7 Mart 1984 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi tarafından onaylandı.

MÜEZZİNOĞLU: BAYRAĞIN KAPLADIĞI ALAN 101 BİN METRE KARE

DHA'ya konuşan Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Tanju Müezzinoğlu bayrağın çok büyük bir mücadele sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırıldığını belirtti. Müezzinoğlu konuşmasına şöyle devam etti; Esas bayrağı komando taburu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonra da KKTC bayrağına çevrildi. O bayrağın yapılması öyle basit bir hadise değildir. Burada büyük bir mühendislik harikası vardır. Arkamızda rahmetli Rauf Raif Denktaş, Türk askeri, Türkiye Büyükelçiliği yani Anavatanımız olmasaydı bunu yapmamız hayal bile değildi. Esas bayrağı boyu 500 metreye 280 metredir. Ama bayrağın esası 450 metreye 275 metredir. Bayrağı 10 futbol sahası olarak hesaplamayacaksınız. Bayrağın kendi alanı 101 Bin metre karedir. Biri yazsın bir yere ve ona göre hesabını kitabını yapsın. Bakın nasıl bir devasa hadisedir. Gelmeyen bilmiyor. Uzaktan davulun sesi hoş gelir"

RUM MEDYASI KUDURDU

Beşparmak dağlarındaki KKTC bayrağının boyanmasını konusunda ağır ifadeler kullanan Rum Kesimi'nde yayınlanan Simerini gazetesi, "Boyunduruk altındaki Beşparmaklar'daki bayrak Atilla'nın çalışmalarıyla boyanıyor" diye yazdı.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Öte yandan geçtiğimiz KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beşparmak Dağları Taşkent sırtlarına yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ne Mutlu Türküm Diyene" veciz sözünün bulunduğu yerde yapılan boyama çalışmalarını da ziyaret etti.

Beşparmak Dağları, Kıbrıs, Türk, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Beşparmak'ta KKTC bayrağının boyanması, Rumları kızdırdı - Son Dakika


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