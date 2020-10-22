Son dakika! Betona sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika! Betona sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
22.10.2020 12:38
Son dakika haberine göre GAZİANTEP'te evin önündeki betonun arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
GAZİANTEP'te evin önündeki betonun arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Ayaklarında kırıklar oluşan kedi tedaviye alındı.
Kıbrıs Mahallesi'ndeki bir evin önünde bulunan merdivende yavru kedi, betonun arasında sıkıştı. Kaldırımdan yürüyen vatandaşlar, durumu fark edip itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, betonu kırarak yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ayaklarında kırıklar olan kedi, tedaviye alındı.
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