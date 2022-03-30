Son dakika... Beyaz Saray: "Putin, Ukrayna'daki savaş konusunda yanlış yönlendirildi" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Beyaz Saray: "Putin, Ukrayna'daki savaş konusunda yanlış yönlendirildi"

30.03.2022 23:37

Son dakika haberleri: Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini ve Rus ordusu tarafından yanıltılmış hissettiğine dair istihbarat aldıklarını açıkladı.

Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini ve Rus ordusu tarafından yanıltılmış hissettiğine dair istihbarat aldıklarını açıkladı.

Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine Ukrayna'daki savaşın gerçek durumunu ve Rusya'ya karşı yaptırımların ne kadar zarar verici olduğunu söylemekten korkan danışmanlar tarafından yanlış yönlendirildiğini açıkladı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield düzenlediği basın toplantısında, "Putin'in Rus ordusu tarafından yanıltılmış hissettiğine dair bilgimiz var, bu da Putin ile askeri liderliği arasında sürekli bir gerilime yol açtı" dedi.

"PUTİN'İN DANIŞMANLARI TARAFINDAN RUS ORDUSUNUN NE KADAR KÖTÜ PERFORMANS GÖSTERDİĞİ KONUSUNDA YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİNE İNANIYORUZ"

Bedingfield, "Putin'in danışmanları tarafından Rus ordusunun ne kadar kötü performans gösterdiği ve Rus ekonomisinin yaptırımlarla nasıl zedelendiği konusunda yanlış bilgilendirildiğine inanıyoruz. Çünkü üst düzey danışmanları ona gerçeği söylemekten çok korkuyor" ifadelerini kullanarak, "ABD, Putin'in savaşının, Rusya'yı uzun vadede daha zayıf ve dünya sahnesinde giderek daha fazla izole eden stratejik bir hata yaptığını göstermek için şimdi bu bilgiyi ortaya koyuyor" dedi.

"İSTİLALARININ HEDEFLERİNİ BAŞLANGIÇTA OLDUĞUNDAN FARKLI BİR ŞEKİLDE YENİDEN TANIMLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Rusya'nın işgalin başlangıcında Kiev'e doğru agresif bir baskı yaptıklarını en baştan gördük. Şimdi, istilalarının hedeflerini başlangıçta olduğundan farklı bir şekilde yeniden tanımlamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullanan Bedingfield, "Bence bu bilgiyi ortaya koymak, sadece bunun onlar için stratejik bir hata olduğu hissine katkıda bulunacaktır. Ne düşündüklerini karakterize etmeyeceğim. Ancak bu bilgiyi kamuoyuna açıklamanın, bunun Rusya için stratejik bir başarısızlık olduğunun anlaşılmasına katkıda bulunduğunu düşünüyorum" dedi.

Rusya'nın stratejik hata yaptığını vurgulayan Bedingfield, Ukrayna'nın desteklenmeye devam edileceğinin de altını çizerek, "Rusya'ya ağır maliyetler yüklemeye, Ukrayna'yı savaş alanında ve müzakere masasında güçlendirmeye çalışma stratejimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Aylin Albayrak/İHA)

Son dakika... Beyaz Saray: Putin, Ukrayna'daki savaş konusunda yanlış yönlendirildi
Son dakika... Beyaz Saray: Putin, Ukrayna'daki savaş konusunda yanlış yönlendirildi
Son dakika... Beyaz Saray: Putin, Ukrayna'daki savaş konusunda yanlış yönlendirildi

YORUMLAR
500
Beyaz Saray'dan gündem olacak iddia: Rus askeri yetkilileriyle Putin arasında gerilim var Beyaz Saray'dan gündem olacak iddia: Rus askeri yetkilileriyle Putin arasında gerilim var Rusya, Kiev, Harkov ve Dnipro'yu vurdu Rusya, Kiev, Harkov ve Dnipro'yu vurdu Ukrayna'da Rusya'nın para birimi rublenin tedavüle sokulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı Ukrayna'da Rusya'nın para birimi rublenin tedavüle sokulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Beyaz Saray, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Beyaz Saray: 'Putin, Ukrayna'daki savaş konusunda yanlış yönlendirildi' - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Beyaz Saray'dan gündem olacak iddia: Rus askeri yetkilileriyle Putin arasında gerilim var
23:23 Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti Rusya'ya katılmaya hazırlanıyor
22:25 Meclis'te 7 madde kabul edildi! Seçim barajı yüzde 7'ye düştü
22:22 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi
22:07 ABD'li aktör Bruce Willis afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktı
22:03 Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın
21:37 TOGG görücüye çıktı! Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne damga vurdu
21:28 Wanted grubu üyesi ünlü şarkıcı Tom Parker hayatını kaybetti
21:02 İnternet hizmeti de zamlanıyor! 1 Nisan itibariyle yüzde 67 artacak
20:58 Sevenlerini korkuttu! Aziz Yıldırım ameliyat oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 23:54:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Beyaz Saray: "Putin, Ukrayna'daki savaş konusunda yanlış yönlendirildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement