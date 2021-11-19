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Son dakika haber | Beykoz'da engellileri darp davasında karar - Son Dakika

Son dakika haber | Beykoz'da engellileri darp davasında karar

19.11.2021 12:16

Son dakika 3. sayfa haberi... Beykoz'da engellileri darp davasında karar Beykoz'da engelli vatandaşları darp ettiği gerekçesiyle 2 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Beykoz'da engellileri darp davasında karar

İSTANBUL - Beykoz'da engelli vatandaşları darp ettiği gerekçesiyle 2 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 2 ayrı suçtan sanık Oğuzhan Arıcı'yı 3 yıl 40 gün, Musa Sezer'i ise 10 ay 43 gün hapse çarptırdı.

Beykoz 21 Haziran'da engelli vatandaşları darp ettiği gerekçesiyle hakkında "yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başta suçtan tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı ve tutuksuz sanık Musa Sezer katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Öldürme saikiyle hareket etmiştir"

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Elçin Cemre Şencan, "Olaya ilişkin kamera kayıtlarını izlediğimizde her iki sanığın olay yerine birlikte geldiği, sanıklardan Oğuzhan Arıcı'nın silahtan sayılan sopa kullandığı, sanık Musa Sezer'in ise piknik tüpü kullandığı görülmüştür. Sanık Oğuzhan'ın olay sırasında, 'yarımsınız, yaşamayın, öldüreceğim sizleri' şeklindeki söylemleri aslında öldürme saikiyle hareket ettiğini ve suçum teşebbüs aşamasında kaldığını ortaya koymaktadır. Polisin olaya müdahalesi sayesinde müvekkil hayatta kalmıştır" diyerek sanıkların en yüksek cezayı almalarını talep etti. Sanık avukatı söz alarak, müvekkilinin beraatini istedi.

"Böyle bir olayın yaşanması utanç verici"

Son sözü ve savunması sorulan sanık Oğuzhan Arıcı, "Kasten yaralama amacım yoktu. Olay esnasında o şekilde gelişti. Olay alkolün vermiş olduğu etkiden dolayı kaynaklanmıştır. Böyle bir olayın yaşanması kendimizce de ailemizce de utanç vericidir. Mağdurlardan tekrar özür diliyorum. Para cezası verilmesini ya da kamuya yararlı bir işte çalışmayı talep ederim" dedi. Diğer sanık Musa Sezer de "Ben sopayı almak için Oğuzhan'ın peşinden gittim. Sopayı iki sefer Osman'ın elinden aldım. Ayırmak için masaya tüple gittim, hiçbirini tanımam" diye konuştu.

Mahkeme kararını açıkladı

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Oğuzhan Arıcı hakkında "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi silahla kasten yaralama" ve "alenen hakaret" suçlarından 3 yıl 40 gün hapis cezası verdi. Diğer sanık Musa Sezer ise, "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "alenen hakaret" suçundan toplamda 10 ay 43 gün hapse çarptırıldı. Mahkeme, sanık Oğuzhan Arıcı'nın "tehdit" suçundan, Musa Sezer'in ise "nitelikli kasten yaralama" suçundan beraatine hükmetti.

İddianameden

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Oğuzhan Arıcı'nın sopayla Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat'ı yaraladığı, arkadaşlarını kurtarmak için yanına gelen engelliler Osman Odabaş ve Volkan Gider'i de darp ettiği anlatıldı. Arıcı'nın müştekileri darp ettiği sırada hakarette bulunduğu, 'Hepinizi öldüreceğim' diyerek tehdit ettiği, diğer sanık Musa Sezer'in ise müştekilere yönelik hakaret içerikli sözler söylediği belirtildi.

İddianamede Oğuzhan Arıcı'nın "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 3 yıl 10 ay 15 günden 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Diğer sanık Musa Sezer'in de "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 3 aydan 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edildi.

Son dakika haber | Beykoz'da engellileri darp davasında karar
Son dakika haber | Beykoz'da engellileri darp davasında karar
Son dakika haber | Beykoz'da engellileri darp davasında karar
Son dakika haber | Beykoz'da engellileri darp davasında karar

Asliye Ceza Mahkemesi, Mahkeme, Hakaret, Engelli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Beykoz'da engellileri darp davasında karar - Son Dakika


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