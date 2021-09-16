Son dakika haberleri! Beykoz'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Beykoz'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

İSTANBUL - Beykoz Yeni Riva Yolu'nda bir otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kayberken 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan yaralıların ekipler tarafından kurtarılmasını çevredeki vatandaşların şaşkınlıkla izlemesi dikkat çekti.

Kaza, 00.00 sıralarından Beykoz Yeni Riva Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Kavacık'tan Beykoz istikametine gitmekte olan Fıat marka Linea model 34 JJ 6902 plakalı otomobil, Yeni Riva Yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra karşı yönden gelen Mercedes marka 34MSD 58 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller takla atarak savruldu. Kazada 6 kişi iki otomobilde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekipleri otomobillerde sıkışan yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri 6 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği belirleyerek, diğer yaralı 4 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki en yakın Hastaneye sevkini sağladı. Cesetler'de de Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan kaza sonrası ekiplerin yaralıları kurtarma çalışmalarını çevredeki vatandaşların şaşkınlıkla izlemesi dikkat çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

2 ölü, 4 yaralı

Kazayı gören Fatih Coşar, "Linea marka araç karşıdan aşırı hızla geliyordu. Zeminin ıslak olmasından dolayı lastiği koptu, havaya fırladı. Karşıdan da gelen Mercedes'in böyle camına değince, Mercedes'in hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybettikten sonra Mercedes takla attı. Linea marka otomobil sürüklenerek havada takla atarak savruldu. Savrulmanın etkisiyle araç içerisinde insanlar fırladı. O esnada araçtan düşen kadın araya sıkıştı. Adamla kız kardeşi de yolda kaldı. Mercedes otomobildekiler öldü. Biz ise 10 metreyle kurtuldum yani tam kazanın arka tarafındaydım." diye konuştu.