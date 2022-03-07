Son dakika! Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika! Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

07.03.2022 16:51
Son dakika! Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Son dakika haberler: İstanbul Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İstanbul Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Çubuklu Caddesi feribot iskelesi durağındaki Birol E'nin kullandığı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, yolcularını aldıktan sonra Üsküdar yönünde devam ederken gaz pedalının takılması sonucu karşı yönden gelen İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne çarptı.

Daha sonra park halindeki 2 otomobile vuran İETT otobüsü, önünde seyreden 34 BOZ 694 plakalı otomobili de sürükleyerek 3 katlı ahşap binaya çarparak durabildi.

Kazada, binanın içerisine giren otomobil sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Otobüsteki yaralanan 5 yolcu da sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Beykoz Sahil yolu trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

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Halk Otobüsü, İstanbul, Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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