Son dakika... Beykoz'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika... Beykoz'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

01.04.2022 02:27
Son dakika... Beykoz'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Beykoz'daki iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beykoz'daki iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kavacık Mahallesi Şahin Sokak'taki iki katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İki katlı evde bulunan yaşlı kadın itfaiye ekiplerince dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan muayenede kadının durumunun iyi olduğu belirlendi.

Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Evde yangın dolayısıyla ağır hasar oluştu.

Son dakika... Beykoz'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Beykoz'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Beykoz'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

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Kavacık, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Beykoz'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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