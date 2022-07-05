Beykoz'da ormanlık alandaki yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Beykoz'da ormanlık alandaki yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı

05.07.2022 10:29

Beykoz'da ormanlık alandaki yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı İstanbul'un Beykoz ilçesinde önceki gün meydana gelen orman yangını ile ilgili yürütülen çalışmalarda 1 kişi "şüpheli" olarak yakalandı.

Beykoz'da ormanlık alandaki yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Beykoz ilçesinde önceki gün meydana gelen orman yangını ile ilgili yürütülen çalışmalarda 1 kişi "şüpheli" olarak yakalandı. Ormanlık alandaki anız bölgesinde yapılan kaynak çalışması sırasında kıvılcım çıktığı öğrenildi.

Kentin kuzeyindeki Beykoz ilçesine bağlı Baklacı Mahallesi sınırında bulunan ormanlık alanda önceki gün 11.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti. Uçak ve helikopterle alevlere müdahale edilerek yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmıştı. Mevsimsel şartlardan dolayı olası orman yangınlarına karşı önlemlerini artıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan yapılan denetimler kapsamında Pazar günü Baklacı Mahallesi sınırında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir şüpheli tespit etti. Söz konusu ormanlık alanın sınırında şüpheli davranışlar sergileyen B.N. adlı zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen B.N.'nin, çıkan yangında parmağı olup olmadığı araştırılıyor. Yangının ise ormanlık alandaki anız bölgesinde yapılan kaynak çalışması sırasında kıvılcım çıktığı öğrenildi.

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Son dakika: Beykoz Çavuşbaşı'nda ormanlık alanda yangın çıktı Son dakika: Beykoz Çavuşbaşı'nda ormanlık alanda yangın çıktı Son dakika haberleri | İSTANBUL-BEYKOZ'DAKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Son dakika haberleri | İSTANBUL-BEYKOZ'DAKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da ormanlık alandaki yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da ormanlık alandaki yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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