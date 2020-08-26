Son Dakika: Beykoz'da otomobille derneğe giren silahlı saldırganlar kurşun yağdırdı - Son Dakika

Beykoz'da otomobille derneğe giren silahlı saldırganlar kurşun yağdırdı

Saldırıda birisi ağır toplamda üç kişi yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı

İSTANBUL - Beykoz'da iki grup arasındaki husumet kanlı bitti. İkisi kardeş üç akrabanın oturduğu dernek lokaline otomobille giren silahlı saldırganlar üç akrabanın üzerine kurşun yağdırdı. Saldırıda birisi ağır toplamda üç kişi yaralanırken saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Arabayla dernek lokalinin içine girdiler sonra kurşun yağdırdılar

Korkunç olay Beykoz, Tokatköy Mahallesi Sultanaziz Caddesi üzerinde bulunan bir dernek lokalinde meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında dernekte oturan Dursun Ali İ. Kerem i. ve Kadir İ. önceden husumetli oldukları silahlı saldırganların hedefi oldu.Görgü tanıklarının ifadelerine göre dernek lokaline araçla giren saldırganlardan ikisi silahlarını çıkartarak masada oturan üç akrabaya kurşun yağdırdı. Başından vurulan Dursun Ali İ.'nin durumu ciddiyetini korurken kardeş olan Kadir İ. ve Kerem İ.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan birisi ağır üç yaralının tedavisine devam edilirken olay yerinden geldikleri otomobille kaçan silahlı saldırganları yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görgü tanığı: Silah tutukluk yaptı

Olay anına dakika dakika tanık olan ve yaralılara yardım eden bir vatandaş korku dolu anları şöyle anlattı, "Kimsenin bir şeyden haberi yokki geldiler buraya arabayla girdiler içeriye çıkarttı silahı komple taradı gitti. Silah tutukluk yapınca dışarıda bir tartışma oldu. Bu sefer bir tanesine sıktı sonra abi kardeşten bir tanesine sıktı basıp gittiler. İkisi bacağından vuruldu diğeri başından vuruldu. Başından vurulanın durumu ağır, iki araba geldi beş altı kişi varlardı." ifadelerini kullanırken bir diğer vatandaş çıkan kavganın dernekle bir alakası olmadığını belirterek, "Gençler arasında olan bir şey bu tür şeyler oluyor." dedi. Olay yerini abluka altına alan polis ekipleri çevre güvenliğini alırken Olay Yeri İnceleme ekipleri tüm delilleri topladı.