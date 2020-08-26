Son Dakika: Beykoz'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Beykoz'da iki grup arasında husumetten kaynaklanan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tokatköy Mahallesinde öğleden sonra aralarında karşılıklı husumet olduğu bilinen iki grup arasında çıkan kavgada Kerem İ. ile kardeşi Kadir İ. ve Dursun Ali İ. yaralandı.

Kavganın ardından zanlılar olay yerinden kaçarken, 112 Acil Servis ve emniyet güçleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerinde ilk muayeneleri yapılan yaralılar, Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dursun Ali İ.'nin şakağından vurularak ağır yaralandığı, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beykoz emniyeti, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.