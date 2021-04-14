Beykoz'da, tadilat yapıldığı sırasında villada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi Cömert Sokak'taki villada çıktı. Villada tadilat yapıldığı sırada başlayan yangında alevler yükseldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu villada hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... BEYKOZ'DA TADİLAT YAPILAN VİLLADA YANGINI - Son Dakika