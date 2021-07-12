Beykoz'da tek katlı evde korkutan yangın - Son Dakika

Beykoz'da tek katlı evde korkutan yangın

İSTANBUL - Beykoz'da tek katlı binada bilinmeyen nedenle çıkan yangın hasara neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına aldı.

Yangın, Beykoz'un Kılıçlı Mahallesi Askeri Filo Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir binada, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çevrede bulunan vatandaşlar yangının elektrik kontağından çıktığını öne sürerken, evde kimsenin bulunmadığını belirtti. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.

Yangına tanık olan Savaş Erdoğan "Sabah saat 06.00 gibi sesleri duyduk. Birden camların patlama sesleri geldi. Daha sonra insan var mı diye bütün mahalleli olarak koştuk. Çok büyük bir yangındı. İtfaiye çağırdık, insanlar 5 dakikada geldi. Köpeklerimiz vardı 7-8 tane onları aldık çıkardık. Yangını söndürmek için kendi imkanlarımızla hortumla su tuttuk. Yangın bence elektrik kontağından çıktı" dedi.