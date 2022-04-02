Son dakika: BEYKOZ'DA VİYADÜK ÜZERİNDE BİRÇOK KEZ BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ARDINDAN BOŞLUĞA ATLADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika: BEYKOZ'DA VİYADÜK ÜZERİNDE BİRÇOK KEZ BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ARDINDAN BOŞLUĞA ATLADI; O ANLAR KAMERADA

02.04.2022 11:49

Son dakika haberi... BEYKOZ Acarlar Mahallesi'nde cip sürücüsü Ahmet Bedirhan Ceylan, viyadük üzerinde bariyerlere çarptı.

BEYKOZ Acarlar Mahallesi'nde cip sürücüsü Ahmet Bedirhan Ceylan, viyadük üzerinde bariyerlere çarptı. İleri ve geri yaparak birçok kez bariyerlere çarpan Ceylan, görgü şahitlerinin ifadesine göre daha sonra aracından inerek viyadükten atladı. Ceylan'ın hayatını kaybettiği olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay saat 01.10 sıralarında Beykoz Acarlar Mahallesi Ziya Çakmak Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ahmet Bedirhan Ceylan yönetimindeki 34 UUV 94 plakalı cip ile viyadük üzerinde bariyerlere çarpmaya başladı. Görgü şahitlerinin ifadesine göre Ceylan, cip ile ileri geri yaparak defalarca bariyerlere çarptı. Ancak, bir süre sonra cip bariyerlere sıkışınca iddiaya göre aracından inen Ceylan, metrelerce yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı.

Sürücünün bariyerlere birçok kez çarpma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görgü şahitleri olayın ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri köprü üzerinde güvenlik önlemi aldı. Çevrede yapılan arama çalışmalarının ardından Ceylan hareketsiz bir şekilde yerde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı, cip ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son dakika: BEYKOZ'DA VİYADÜK ÜZERİNDE BİRÇOK KEZ BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ARDINDAN BOŞLUĞA ATLADI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika: BEYKOZ'DA VİYADÜK ÜZERİNDE BİRÇOK KEZ BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ARDINDAN BOŞLUĞA ATLADI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika: BEYKOZ'DA VİYADÜK ÜZERİNDE BİRÇOK KEZ BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ARDINDAN BOŞLUĞA ATLADI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika: BEYKOZ'DA VİYADÜK ÜZERİNDE BİRÇOK KEZ BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ARDINDAN BOŞLUĞA ATLADI; O ANLAR KAMERADA

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Acarlar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: BEYKOZ'DA VİYADÜK ÜZERİNDE BİRÇOK KEZ BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ARDINDAN BOŞLUĞA ATLADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: BEYKOZ'DA VİYADÜK ÜZERİNDE BİRÇOK KEZ BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ARDINDAN BOŞLUĞA ATLADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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