Beykoz'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Jandarma , kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kazaya, M.B.İ'nin kullandığı kamyonetin sağ şeritte aniden durmasının neden olduğu iddia edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen 2 sürücü ise ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

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