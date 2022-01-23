Son dakika! BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 ÖLÜ 9 YARALI - Son Dakika

BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. Kaza yeri havadan da görüntülendi.

Kaza saat 08.30 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gitmek üzere hareket eden ve içinde personel dahil 22 kişi bulunan şehirlerarası yolcu otobüsü, Dudullu'dan yolcu almak üzere ilerlediği sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, otobüste sıkışan yolcuları tahliye etti. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu'na sevk edilen vinç ile otobüs kaldırılarak aracın altında yolcu olup olmadığı kontrol edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri de aramalara katıldı. Kuzey Marmara Otoyolu trafik ekipleri bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Şaşmaz da bölgede inceleme yaptı. Hayatını kaybeden vatandaşlar hastane morguna kaldırılırken ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Görüntü dökümü:

------------------Kaza yerinin havadan görüntüleri-Şarampola yuvarlanan otobüs-Olay yerindeki itfaiye ekipleri-Yaralıların ambulanslara taşınması-Olay yerindeki polis ekipleri-Otobüste aramalar yapılması-Otobüsün vinç ile kaldırılması-Bir yolcu ile röp-Yaralıların ambulansa konulması-Genel ve detay

- İstanbul