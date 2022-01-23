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Son dakika! BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI 3 ÖLÜ 9 YARALI - Son Dakika

Son dakika! BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI 3 ÖLÜ 9 YARALI

23.01.2022 10:59

Gelen son dakika haberine göre BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI 3 ÖLÜ 9 YARALIGamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Derya EVREN- Osman BAKIR - Murat KORKMAZ İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.

BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI 3 ÖLÜ 9 YARALI

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Derya EVREN- Osman BAKIR - Murat KORKMAZ İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. Kaza yeri havadan da görüntülendi.

Kaza saat 08.30 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gitmek üzere hareket eden ve içinde personel dahil 22 kişi bulunan şehirlerarası yolcu otobüsü, Dudullu'dan yolcu almak üzere ilerlediği sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, otobüste sıkışan yolcuları tahliye etti. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu'na sevk edilen vinç ile otobüs kaldırılarak aracın altında yolcu olup olmadığı kontrol edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri de aramalara katıldı. Kuzey Marmara Otoyolu trafik ekipleri bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Şaşmaz da bölgede inceleme yaptı. Hayatını kaybeden vatandaşlar hastane morguna kaldırılırken ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Son dakika! BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI 3 ÖLÜ 9 YARALI
Son dakika! BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI 3 ÖLÜ 9 YARALI
Son dakika! BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI 3 ÖLÜ 9 YARALI
Son dakika! BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI 3 ÖLÜ 9 YARALI

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Marmara, Kaza, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI 3 ÖLÜ 9 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI 3 ÖLÜ 9 YARALI - Son Dakika
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