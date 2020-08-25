Son dakika... BEYLİKDÜZÜ'NDE 7 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ HELİKOPTER KAZASI... DOSYA NİHAİ RAPOR İÇİN ABD'DE - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde 2017 yılında, 2'si pilot 7 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığınca hazırlanan taslak raporun İngilizceye çevrilerek, Amerikan Ulusal Taşımacılık Emniyet Kurulu'na gönderildiği öğrenildi. Amerika'dan 60 gün içerisinde gelecek cevaba göre, nihai kaza raporunun düzenleneceği bildirildi. Bu raporla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 3,5 yıldır yürütülen soruşturmanın da tamamlanması bekleniyor.

Eczacıbaşı'na ait Sikorsky tipi helikopter 10 Mart 2017'de, LTBA- Bozüyük VFR uçuşu için 08.16'da kalkmasının ardından 08.20'de Beylikdüzü TÜYAP Fuar Alanı yakınlarında düşmüştü. Kazada Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya'daki bölge satış yöneticisi Aleksandr Vanin, şirketin konukları Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut hayatını kaybetti. Kazayla ilgili Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, 19 Şubat 2020 tarihli taslak rapor hazırladı. Mevzuat gereği rapor İngilizceye çevrilip helikopter tasarımcısı ve imalatçısı Amerika Ulusal Taşımacılık Emniyet Kurulu'na gönderildi. İki ay içerisinde gelecek cevaba göre nihai kaza raporu düzenlenip, Büyükçekmece Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi. Böylece 3.5 yıldır süren soruşturmanın da tamamlanacağı belirtiliyor.

NİHAİ RAPORDA BENZER KAZALAR OLMASIN DİYE ÖNERİ VE TEDBİRLER AÇIKLANACAK

24 sayfalık taslak raporun sonuç bölümünde kaza araştırma ve inceleme çalışmalarının halen devam etmekte olduğu belirtildi. İhtiyaç duyulan çalışmaların tamamlanması sonrası, benzeri kazaların önlenmesi amacıyla öneri ve tedbirleri de içeren hava aracı kazası nihai raporunun hazırlanacağı öğrenildi. Raporda bu süreçte tespit edilecek öneri ve tedbirlerin ivedilik arz etmesi halinde ise nihai raporun yayımı beklenmeden, söz konusu önlemlerin alınması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşımda bulunulacağı da vurgulandı.

Görüntü dökümü:

--------------

-ARŞİV