Beylikdüzü'nde bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

16.04.2022 16:02

Beylikdüzü'nde, komşularının 4 gündür haber alamadığı yaşlı adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Beylikdüzü'nde, komşularının 4 gündür haber alamadığı yaşlı adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi Cümbüş Sokak'taki bir binanın giriş katında oturan Remzi Tunç'tan (73) haber alamayan komşuları evin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmaması üzerine eve giren komşuları, Tunç'u hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Tunç'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polisler güvenlik şeridiyle binayı çevirirken olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı.

Yaşlı adamın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Beylikdüzü'nde bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Beylikdüzü'nde bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Beylikdüzü'nde bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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