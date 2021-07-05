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Son dakika: BEYLİKDÜZÜ'NDE BOTOKS SONRASI ÖLÜME İLİŞKİN AÇILAN DAVADA SANIK İFADE DEĞİŞTİRDİ - Son Dakika

Son dakika: BEYLİKDÜZÜ'NDE BOTOKS SONRASI ÖLÜME İLİŞKİN AÇILAN DAVADA SANIK İFADE DEĞİŞTİRDİ

05.07.2021 18:22

Son dakika haberlerine göre Beylikdüzü'nde bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren Kübra Boyraz Solmazgül(38)'ün ölümüyle ilgili önceki duruşmalarda işlemi doktor Öner Özsoyer'in yaptığını söyleyen sanık Erdal Doğruya ifade değiştirerek, Maktulün vefatına sebep...

Beylikdüzü'nde bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren Kübra Boyraz Solmazgül(38)'ün ölümüyle ilgili önceki duruşmalarda işlemi doktor Öner Özsoyer'in yaptığını söyleyen sanık Erdal Doğruya ifade değiştirerek, Maktulün vefatına sebep olan işlemi Melih yapmıştır. Ben içeriye girdiğimde Melih işlemi tamamlamıştı dedi.

Büyükçekmece Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Öner Özsoyeri, Erdal Doğruya ve taraf avukatları katıldı.

Kübra Boyraz'ın babası müşteki Ekrem Solmazgül'ün avukatı duruşmada, Tahliyeye itiraz dilekçemizi tekrar ederiz. Maktulün tedavisi doktor olmayan Erdal tarafından yapılmış ve doktor Öner buna müsaade etmiştir. Bu fiiliyat olası kastla öldürme suçuna girdiğinden görevsizlik kararı verilmesini talep ederiz dedi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Önceki duruşmalarda maktul Kübra'ya işlemi doktor Öner'in yaptığını söyleyen Erdal Doğruya duruşmada maktulün vefatına sebep olan işlemi kendisini Melih olarak tanıtan Ömer Elmalı'nın yaptığını söyledi. Doğruya, Ben içeriye girdiğimde Melih işlemi tamamlamıştı. Önceki ifademde ben onu korudum dedi.

Sanık Öner Özsoyeri, Erdal, Ömer'i korumuştur. Benim hekim olmamdan dolayı ceza almayacağımı düşünmüşlerdir. Tanık olarak dinlenen Kadriye'ye para teklif etmişlerdir. İşlemi esasen Melih yapmıştır, suçsuzum dedi.

İfadelerindeki çelişki üzerine hakimin soru sorduğu sanık Öner Özsoyeri, Ben kimin yaptığını görmedim, kimin dolgu verdiğini görmedim, sadece Erdal'ın elinde enjektör gördüm dedi.

Mahkeme sanıklar hakkında kusurluluk durumlarını içerir raporunun düzenlenerek dosyaya gönderilmesi için Adli Tıp Kurumuna yazı yazılmasına karar verdi. Katılan vekilinin görevsizlik hususundaki talebini bilirkişi raporundan sonra değerlendirilmesine hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kübra Boyraz Solmazgül'ün 9 Temmuz 2020'de kendisini Melih diye tanıştıran şüpheli Ömer Elmalı'dan randevu aldığı, uzmanlık eğitimi ve sertifikası bulunmayan pratisyen hekim Öner Özsoyeri tarafından kalça dolgusu yapıldığı anlatıldı. 19 Eylül'de yeniden Ömer Elmalı'dan randevu alan Kübra Boyraz'ın saat 17.54'te geldiği iş yerinden saat 20.20'de bu kez yarı baygın şekilde çıktığı, burada bacaklarından kucaklanıp gelen araca bindirilerek, iş yerinde çalışan Kadriye A.'nın kolunda evine getirilip, babasına teslim edildiği anlatıldı. Kızının fenalaştığını gören baba Ekrem Solmazgül tarafından önce bir devlet hastanesine oradan da özel bir hastaneye kaldırılan Kübra Boyraz'ın, ertesi gün 20 Eylül 2020'de hayatını kaybettiği kaydedildi. Şüpheliler Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri'nin tıbben uygun olmayan dolgu maddesini hatalı şekilde Kübra Boyraz'a enjekte etmek suretiyle bilinçli taksir niteliğindeki eylemleri sonucu ölüme sebebiyet verdikleri belirtildi. Şüpheliler doktor Öner Özsoyer ve Erdal Doğruya'nın 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından toplam 5 yıldan 12 yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheli Erdal Doğruya'nın ayrıca doktor olmadığı halde hasta tedavi etmesinden dolayı da 1219 sayılı madde uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheliler Ömer Elmalı ve Bülent B.'nin ise 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanuna'na muhalefet' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca, iddianamede pratisyen hekim Öner Özsoyeri Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporuna göre 2009 yılında yine birçok kişiye tıbben uygun olmayan maddeleri estetik amaçlı enjekte etmesi sonucu yaraladığı gerekçesiyle şikayet edildiği bilgisine de yer verildi.

Son dakika: BEYLİKDÜZÜ'NDE BOTOKS SONRASI ÖLÜME İLİŞKİN AÇILAN DAVADA SANIK İFADE DEĞİŞTİRDİ
Son dakika: BEYLİKDÜZÜ'NDE BOTOKS SONRASI ÖLÜME İLİŞKİN AÇILAN DAVADA SANIK İFADE DEĞİŞTİRDİ
Son dakika: BEYLİKDÜZÜ'NDE BOTOKS SONRASI ÖLÜME İLİŞKİN AÇILAN DAVADA SANIK İFADE DEĞİŞTİRDİ
Son dakika: BEYLİKDÜZÜ'NDE BOTOKS SONRASI ÖLÜME İLİŞKİN AÇILAN DAVADA SANIK İFADE DEĞİŞTİRDİ

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Muhalefet, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: BEYLİKDÜZÜ'NDE BOTOKS SONRASI ÖLÜME İLİŞKİN AÇILAN DAVADA SANIK İFADE DEĞİŞTİRDİ - Son Dakika


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