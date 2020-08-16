Son Dakika: Beylikdüzü'nde cep telefonu çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Beylikdüzü'nde bir araçtan ve iş yerinden cep telefonu çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Beylikdüzü'nde bir araçtan ve iş yerinden cep telefonu çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ağustos'ta bir araçtan ve iş yerinden 10 cep telefon çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı. Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, şüpheli Hazar G. (20) ve Esra D.'yi (19) yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarını Mehmet Sait S.'ye (26) sattıkları belirlendi. Şüpheli Mehmet Sait S. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Sait S. serbest bırakılırken diğer 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:53

Kaynak: AA

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