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Son dakika... BEYLİKDÜZÜ'NDE SCOOTER DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika

Son dakika... BEYLİKDÜZÜ'NDE SCOOTER DEPOSUNDA YANGIN

14.02.2022 09:42

Son dakika gündem haberi... ?BEYLİKDÜZÜ'nde elektrikli scooter üretimi yapılan iş yerinin deposunda yangın çıktı.

?BEYLİKDÜZÜ'nde elektrikli scooter üretimi yapılan iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın 08.00 sıralarında Beylikdüzü Beysan Sanayi sitesindeki 4 katlı iş yerinde çıktı. Elektrikli scooter üretiminin yapıldığı iş yerinin deposunda bulunan bataryalarda patlama meydana geldi. Ardından depo kısmında yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman kaplayan depoya giren ekipler yangının merkezine ulaşarak alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında yaralı ve can kaybının olmadığı bildirildi.

Son dakika... BEYLİKDÜZÜ'NDE SCOOTER DEPOSUNDA YANGIN
Son dakika... BEYLİKDÜZÜ'NDE SCOOTER DEPOSUNDA YANGIN
Son dakika... BEYLİKDÜZÜ'NDE SCOOTER DEPOSUNDA YANGIN

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Elektrikli scooter, Beylikdüzü, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... BEYLİKDÜZÜ'NDE SCOOTER DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika


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