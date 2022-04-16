Son dakika... BEYLİKDÜZÜ'NDE ŞÜPHELİ ÖLÜM - Son Dakika
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Son dakika... BEYLİKDÜZÜ'NDE ŞÜPHELİ ÖLÜM

16.04.2022 16:58

Son dakika gündem haberine göre ? BEYLİKDÜZÜ'nde, yalnız yaşayan 73 yaşındaki Remzi Tunç, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

? BEYLİKDÜZÜ'nde, yalnız yaşayan 73 yaşındaki Remzi Tunç, komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Yerde kanlar içinde bulunan Tunç'un ölümü üzerine soruşturma açuıldı.

Beylikdüzü Sahil Mahallesi Cümbüş Sokakta, komşusu Remzi Tunç'tan 4 gündür haber alamayan Erdal Çetin, bir arkadaşını çağırarak, saat 13.00 sıralarında daireye girdi. Tunç'u yerde kanlar içinde bulan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Tunç'un ölümü hakkında inceleme başlattı. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Tunç'un ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Yaşananları anlatan Tunç'un komşusu Erdal Çetin, "Perşembe günü ameliyata gidecekti. Kalktım, baktım çamaşırları asılı. Yağmur yağacaktı. Ben sürpriz yapmak için çamaşırlarını toplamak istedim. Çamaşırları topladım, balkona koydum. Sonra bir baktım televizyonu çalışıyor. 'Remzi' diye bağırdım. Sonra koşarak bir hocamızı çağırdım. İçeri girip baktık, gitmiş. Kafasında kan vardı" dedi.

Son dakika... BEYLİKDÜZÜ'NDE ŞÜPHELİ ÖLÜM
Son dakika... BEYLİKDÜZÜ'NDE ŞÜPHELİ ÖLÜM
Son dakika... BEYLİKDÜZÜ'NDE ŞÜPHELİ ÖLÜM

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Beylikdüzü, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... BEYLİKDÜZÜ'NDE ŞÜPHELİ ÖLÜM - Son Dakika


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