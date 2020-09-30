İSTANBUL/ DHA BEYLİKDÜZÜ'nde gece saatlerinde tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 2 saatte kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikanın depo kısmında hasar meydana geldi.

Yangın Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depo kısmından dumanların yükseldiğini gören fabrika çalışanları durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlilerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikanın depo kısmında hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.