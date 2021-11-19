Beyoğlu'nda 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Beyoğlu'ndaki 4 katlı kullanılmayan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi Lamartin Caddesi'ndeki 4 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen Emre Yörük'e olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.