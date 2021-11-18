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Son dakika: BEYOĞLU'NDA EV SAHİBİ İLE TARTIŞAN SURİYELİLER İKİ GECEKONDUYU ATEŞE VERDİ - Son Dakika

Son dakika: BEYOĞLU'NDA EV SAHİBİ İLE TARTIŞAN SURİYELİLER İKİ GECEKONDUYU ATEŞE VERDİ

18.11.2021 08:03
Son dakika: BEYOĞLU'NDA EV SAHİBİ İLE TARTIŞAN SURİYELİLER İKİ GECEKONDUYU ATEŞE VERDİ

Edinilen son dakika haberine göre BEYOĞLU'nda iddiaya göre, ev sahibi ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan Suriye uyruklu kiracılar, iki gecekonduyu ateşe vererek kayıplara karıştı.

BEYOĞLU'nda iddiaya göre, ev sahibi ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan Suriye uyruklu kiracılar, iki gecekonduyu ateşe vererek kayıplara karıştı. Yangın sırasında yaşanan patlamalar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. Yangın sonucu iki gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yangın, Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak'taki iki gecekonduda saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gecekondu sahibi ile Suriyeli kiracıları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle önceki gün tartışma çıktı. Bugün sabah saat 06.00 sıralarında da gecekonduların bulunduğu alana gelen 2 kişi, yanlarında getirdikleri yanıcı maddelerle evleri ateşe verdi. Çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından fark edilince itfaiyeye haber verildi. Yangın sırasında gecekondularda patlamalar meydana gelirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu gecekondular kullanılamaz hale geldi.

Yanan gecekondulardan birinin sahibi olan Mithat Şancı yaşananları anlattı. Suriyeliler tarafından gecekondunun yakıldığını iddia eden Şancı, "Komşumun gecekondusunu Suriyeliler yaktı. Para davası yüzünden. Ondan sonra bana sıçradı. Benim gecekondu da yandı. Suriyeliler yaktı, para davası yüzünden. 2 kişiydiler. Ellerindekileri benim çatıya attılar" dedi.KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Öte yandan polis, kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlatırken, gecekonduları yaktığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi.

Gecekondu, Yangın, Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: BEYOĞLU'NDA EV SAHİBİ İLE TARTIŞAN SURİYELİLER İKİ GECEKONDUYU ATEŞE VERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: BEYOĞLU'NDA EV SAHİBİ İLE TARTIŞAN SURİYELİLER İKİ GECEKONDUYU ATEŞE VERDİ - Son Dakika
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